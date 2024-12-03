عراقجي يؤكد على توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في ايكو

العالم - ايران

وقال عراقجي في الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)في مشهد المقدسة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الاقتصادي منذ العام الماضي وقد ركزت إيران جهودها بشكل جدي على تعزيز الأهداف المهمة لهذه المنظمة الإقليمية الكبيرة في اتجاه تنمية الانسجام والنمو لشعوب المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادي.

وأضاف قائلا: يعد هذا الاجتماع فرصة لمناقشة آخر تطورات المنظمة مع نظرائنا من الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن محافظة خراسان الرضوية(شمال شرق إيران)تتمتع بالعديد من القدرات الاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية والوطنية والإقليمية بالإضافة إلى المعالم الطبيعية ونأمل أن يشهد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بعضًا من هذه القدرات خلال إقامتهم في مشهد.

وأضاف عراقجي: إن مجاورة محافظة خراسان الرضوية مع تركمانستان وأفغانستان ودورها الرئيسي في ربط الدول غير الساحلية في آسيا الوسطى بالمياه الحرة في جنوب إيران قد زاد من أهمية هذه المحافظة.

وقال: هذا الاجتماع فرصة لمناقشة التطورات الإقليمية والعالمية وأضاف: منذ أكثر من عام، نشهد في المنطقة والعالم الجرائم الوحشية الجامحة التي يرتكبها الکیان الصهيوني ضد شعب غزة ولبنان وشهدنا تحركات الجماعات التكفيرية بدعم من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في الأيام الأخيرة وبعد وقف إطلاق النار في لبنان، الأمر الذي يتطلب يقظة دول المنطقة والرد العالمي الفعال والفوري.

وأكد وزير الخارجية أنه سيتبادل الیوم الآراء، في الاجتماع الرئيسي لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي، بشأن سبل تعزيز المنظمة.