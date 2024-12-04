ما حقيقة فيديو نجل نتنياهو'يائير' داخل الأسر بغزة؟+ فيديو

العالم – فلسطين

وفي الفيديو، يخاطب يائير والديه قائلاً: "أطلب منكما، أبي، أمي - أطلقا سراحنا".

وبحسب عائلات الأسرى٬ يهدف الفيديو إلى تسليط الضوء على معاناتهم وحث الحكومة على تكثيف جهودها لإطلاق سراحهم.





"نريد صفقة الآن"



والسبت الماضي٬ دعت هيئة عائلات الأسرى في غزة الإسرائيليين للمشاركة في وقفات احتجاجية في "تل أبيب" والقدس الليلة للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل فورية مع حركة حماس.



ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن الهيئة قولها إن إبرام صفقة تبادل هو الوسيلة الوحيدة لإعادة الاسرى، مؤكدة أن جميع الشروط قد نضجت لتحقيق ذلك.



وأشارت الهيئة إلى أن الوقت قد حان للتوصل إلى صفقة فورية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 13 شهراً.



وتصاعدت تحركات عائلات اسرى الاحتلال في غزة بشكل خاص بعد إبرام اتفاق لبنان، الذي أنهى مواجهة مفتوحة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي استمرت لأكثر من عام.



يائير يستجم في كاليفورنيا



يذكر أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية٬ ذكرت في وقت سابق أن يائير نتنياهو يستجم في حديقة "يوسمايت" في كاليفورنيا مع مرافقته وحارسين شخصيين على نفقة الشعب الإسرائيلي.



وأضافت الصحيفة أن يائير، الذي وصفته بـ"ابن نتنياهو المدلل"، يمارس الاستجمام في حدائق كاليفورنيا بينما يرسل والده آلاف الجنود إلى حتفهم في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن يائير يكلف خزينة الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الدولارات تصرف على أمنه وبرامجه الترفيهية، حيث خصصت لذلك ميزانية من جهاز الأمن الداخلي (شاباك) قدرها 275 ألف دولار.



ولا يكتفي يائير بعدم المشاركة في القتال مع جيش الاحتلال عند عودته إلى فلسطين المحتلة، بل يذهب إلى حد انتقاد أداء الجيش والأجهزة الأمنية واتهامها بالتقصير، وفقا للصحيفة.