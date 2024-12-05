لهذا السبب أعاد الجيش السوري إنتشاره خارج مدينة حماة

العالم – خاص بالعالم

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلنت أن القوات السورية خاضت على مدى الأيام الماضية معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية.

وأوضحت القيادة العامة أنه 'وخلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنود الجيش والمجموعات الإرهابية وارتقاء أعداد من الشهداء في صفوف القوات السورية؛ تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأكدت القيادة العامة انها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية.

وأفاد الجيش بإسقاط عشرات الطائرات المسيرة على محوري جبل زين العابدين والمزارب وتكبيد المجموعات الإرهابية خسائر فادحة

وكانت مصادر ميدانية من مدينة حماة السورية قد أكدت أن المسلحين، على الرغم من استخدامهم المسيرات ومختلف صنوف الأسلحة، تكبدوا خسائر ضخمة في المدينة.

وأوضحت أن المسلحين من قوات النخبة فيما يسمى 'العصائب الحمراء' وقعوا في كمين للجيش السوري في جبل زين العابدين، لافتة إلى أن معركة حماة من أضخم المعارك التي نفذها المسلحون منذ بدء الهجوم قبل أيام واستخدموا فيها المسيرات ومختلف صنوف الأسلحة.

وأضافت أن 'المعارك امتدت طوال ساعات مساء الاربعاء وحتى ساعات فجر الخميس، وأدت إلى مقتل العشرات وانسحاب من تبقى من المجموعات المهاجمة، مؤكدة أن أعداد قتلى المسلحين في كمين الجيش السوري في جبل زين العابدين تجاوزت 300 قتيل.

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