صنعاء تنفذ بالاشتراك مع المقاومة العراقية 3 عمليات ضد كيان الإحتلال

العالم- اليمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العمليات شملت استهداف هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثالثة هدفاً حيوياً في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة.. مؤكدة أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية ومعها مجاهدو المقاومة العراقية استمرارها في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِ إخوانِنا في قطاع غزة.

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالاشتراكِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ في العراقِ خلال الثمانِ والأربعينَ ساعةً الماضيةِ، ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ وعلى النحوِ التالي:

عمليتانِ استهدفتا هدفينِ إسرائيليينِ شماليَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

عمليةٌ استهدفت هدفاً حيوياً في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

وقد حققتِ العملياتُ الثلاثُ أهدافَها بنجاح بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومعها مجاهدو المقاومةِ العراقيةِ مستمرةٌ في الردِّ على جرائمِ العدوِّ الإسرائيليِّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 2 من جمادَى الآخرة 1446 للهجرة

الموافق للـ 3 ديسمبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية