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5 شهداء بقصف قوات الاحتلال على مخيم النصيرات

5 شهداء بقصف قوات الاحتلال على مخيم النصيرات
الأربعاء ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، إثر استهداف قوات الاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان، من جراء قصف مجموعة من المواطنين بصاروخ من طائرة استطلاع في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وعرف من شهداء القصف في النصيرات:

1_ الطفلة صبا أيمن الحواجري

2_ ابراهيم يوسف الحواجري

3_ عبد القادر عبد العزيز الحواجري

4_ محمد ابراهيم صبري عنبر

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,502 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم

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