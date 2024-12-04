موسكو تؤكد: قوى خارجية حرضت المسلحين على مهاجمة حلب

العالم – سوريا



وبحسب "روسيا اليوم"، أشارت إلى أن هناك العديد من الارهابيين الأجانب في صفوف المسلحين، فضلاً عن الأثر الأوكراني.

وذكرت زاخاروفا أنه "ليس هناك شك أنهم (المسلحون) لم يكونوا ليقرروا مثل هذا العمل الجريء من دون تحريض ودعم كامل من القوى الخارجية التي تسعى إلى إثارة جولة جديدة من المواجهة المسلحة في سوريا، ودوامة من العنف".

كما لفتت إلى أن "العديد من المقاتلين الأجانب يقاتلون بجانب المسلحين الذين هاجموا سوريا، من بينهم أشخاص من مناطق الاتحاد السوفياتي السابق، فضلاً عن الأثر الأوكراني".

وفي هذا الإطار، قالت إن "روسيا تدين الهجوم الذي شنه مسلحو هيئة تحرير الشام المصنفة كمنظمة إرهابية في مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد موظف في شركة عسكرية، بأن المجموعات المسلحة الارهابية في سوريا يجري تدريبهم من قبل مدربين أوكرانيين، ويعتمدون تكتيكاتهم.