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تسهيل السفر إلى جزيرة بوموسى الإيرانية

تسهيل السفر إلى جزيرة بوموسى الإيرانية
الأربعاء ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

تم تسهيل السفر إلى جزيرة بوموسى الايرانية في الخليج الفارسي للراغبين، ولم يعد هناك حاجة إلى رسالة تعريف أو موافقة من قائم مقامية الجزيرة.

العالم-ايران

وتم اتخاذ خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة في الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، مما يجعل السفر إلى جزيرة بوموسى أكثر سهولة.

وكان في السابق، يتعين على الراغبين في السفر إلى جزيرة بوموسى في الخليج الفارسي الحصول على كفيل محلي أو تصريح سفر من القائم مقامية أو محافظة هرمزغان، لكن حاليا، لم يعد هناك حاجة لأي استعلام أو كفيل أو دعوة.

و ترحب جزيرة بوموسى بجميع أبناء الوطن من جميع أنحاء إيران الحبيبة، والحوافز المقدمة لهذه الجزيرة تشير إلى تحقيق ازدهار محلي ومستقبل مشرق لهذه الجزيرة الإيرانية الواقعة في الخليج الفارسي.

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