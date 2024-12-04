تسهيل السفر إلى جزيرة بوموسى الإيرانية

العالم-ايران

وتم اتخاذ خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة في الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، مما يجعل السفر إلى جزيرة بوموسى أكثر سهولة.

وكان في السابق، يتعين على الراغبين في السفر إلى جزيرة بوموسى في الخليج الفارسي الحصول على كفيل محلي أو تصريح سفر من القائم مقامية أو محافظة هرمزغان، لكن حاليا، لم يعد هناك حاجة لأي استعلام أو كفيل أو دعوة.

و ترحب جزيرة بوموسى بجميع أبناء الوطن من جميع أنحاء إيران الحبيبة، والحوافز المقدمة لهذه الجزيرة تشير إلى تحقيق ازدهار محلي ومستقبل مشرق لهذه الجزيرة الإيرانية الواقعة في الخليج الفارسي.