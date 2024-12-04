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بيان جماعة علماء العراق بشأن موقف أهل السنة ضد التكفيريين

بيان جماعة علماء العراق بشأن موقف أهل السنة ضد التكفيريين
الأربعاء ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكدت جماعة علماء العراق أن أهل السنة في العراق سيضعون بلادهم "بين حدقات عيونهم، وسيخوضون معركة الشرف ضد التكفيريين"، مشددةً على اليقين بأنهم "أوعى من أن يستدرجوا إلى وادي الطائفية والذبح".

العالم-العراق

وأضافت الجماعة، في بيان أصدرته الأربعاء، أنه "ليس مستغرباً على الذين دعموا تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، وعدوهم ثوار عشائر، أن يصدر منهم دعم واضح للمسلحين في سوريا".

وتساءلت جماعة "علماء العراق"، في بيانها بشأن "المعارضة السورية" وأفعالها، قائلةً: "أيُ معارضة هذه التي تقتل الأبرياء وتمثل بجثث الضحايا؟".

يشار إلى أن العراق يدعم سوريا حكومة وشعباً، سياسياً وعسكرياً وإنسانياً، في مواجهة المجموعات المسلحة التي شنت قبل أسبوع هجمات استهدفت الجيش السوري في ريفي حلب وإدلب، ولاحقاً ريف حماه.

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