شاهد/ البلدات الأوكرانية تتساقط أمام الزحف الروسي كقطع الدمينو!

العالم – خاص بالعالم

الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها تحرير بلدة بيريتسكي في جمهورية دونيتسك والقضاء على أكثر من ألف وخمسمئة عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانب آخر عززت قوات الشمال الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وصدت هجومين وكبدت الجيش الأوكراني ستين قتيلا.

وفي الغرب تواصل القوات الروسية تقدمها في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت أحد عشر هجوماً وكبدت القوات الأوكرانية نحو 500 قتيل.

وفي الجنوب عززت القوات الروسية مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وكبدت القوات الأوكرانية أكثر من ثلاثمئة قتيل.

أما في الشرق فقد واصلت القوات الروسية تقدمها في دونيتسك وصدت ثلاث هجمات وكبدت القوات الأوكرانية مئة قتيل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق أن بلاده مستعدة لاستخدام كل الوسائل لضمان عدم هزيمتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا أطلقت صاروخا فرط صوتي جديدا من طراز 'أوريشنيك' كإشارة تحذيرية للغرب.

وجاءت تصريحات لافروف في مقابلة مع الإعلام الأمريكي أعرب خلالها عن أمله بأن تكون هذه الرسالة 'قد أُخذت على محمل الجد'.

في الجانب الأخر تتزايد الضغوط على الحلفاء الغربيين في مهمة إبقاء كييف متماسكة بمعزل عن أي دور أميركي محتمل في المستقبل وقد كشف تقرير لصحيفة 'لوموند' الفرنسية مؤخراً عن مفاوضات سرية بين باريس ولندن بشأن خطط الدعم المستقبلية لأوكرانيا، بما في ذلك إحياء مقترح سابق بإرسال وحدات عسكرية أوروبية وفتح الباب أمام شركات الدفاع الخاصة للعب دور أكبر هناك وهو المقترح الذي قوبل بتحفظ كبير من عواصم أوروبية وفي مقدمتها برلين.

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