الجيش السوري يسترجع اللواء 87 قوات خاصة ومطار حماة

وكان الجيش السوري قد أعلن مساء الخميس إعادة انتشار قواته في محيط مدينة حماه (وسط) حفاظا على أرواح المدنيين في المدينة بعد هجوم الارهابيين عليها.

وكان وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس قد أوضح في بيان متلفز ان "العمل العسكري وفي سياق تكتيكات المعركة يتطلب في بعض الأحيان إعادة التموضع والانتشار".

وتابع أن "سوريا بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت أو صعبت".

وأضاف: "بعد قيام قواتنا المسلحة بإعادة انتشارها خارج مدينة حماة حفاظا على أرواح المدنيين وقيام التنظيمات الإرهابية بدخول المدينة تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلاميا عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هدفها نشر الفوضى. ولذا قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إصدار بيانات أو أوامر مزورة باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي".