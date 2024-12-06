سفير ايران في مسقط: طالما هناك احتلال ستكون هناك مقاومة مشروعة

العالم - ايران

وحضر موسى فرهنك، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط، إلى كلية الدفاع الوطني في عمان وألقى كلمة أمام طلاب الدورة الثانية عشرة في هذه الكلية حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.وأشار السفير فرهنك في جانب من كلمته إلى التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة، وذكر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان كمثال جيد لعلاقات الجوار المبنية على الثقة والصداقة المتبادلة.ولفت إلى العوامل المسببة للتوتر في المنطقة، واعتبر غياب الحوار، والافتقار إلى ثقافة الحوار وإجراءات بناء الثقة في منطقة الخليج الفارسي كأحد الأسباب الرئيسية للتوترات وأكد أن الكثير من الأزمات الإقليمية نتجت عن فراغ الحوار وسوء الفهم بين دول المنطقة، والذي يحصل بدوره في ظل الخلافات المثارة من قبل الأعداء ومن أجل تقوية الوجود الأجنبي في المنطقة.

وقال: لقد أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما على تحقيق السلام والتضامن من خلال الحوار والتفاوض داخل المنطقة وتأمل أن تتوصل دول المنطقة إلى الإيمان المشترك بأن الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الثقة المتبادلة والاعتماد على القدرات الوطنية وتعزيز التواصل وحسن الجوار بين دول المنطقة.كما أشار السفير فرهنك إلى التطورات في فلسطين ولبنان، واعتبر المقاومة نتيجة طبيعية للاحتلال والعدوان من قبل الكيان الصهيوني وأكد: ما دام هناك احتلال ستكون هناك مقاومة مشروعة.وقال: إن التطورات الأخيرة أظهرت أكثر من أي وقت مضى حقيقة أن تحقيق السلام والأمن المستدامين في المنطقة والعالم الإسلامي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتعميق الوحدة والتضامن بين دول المنطقة.