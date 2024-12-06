"ابن نتنياهو في أسر حماس"... عائلات الأسرى تنشر فيديو للفت الانتباه لقضيَّة أبنائهم

العالم - فلسطين

وفي فيديو مدته دقيقة بعنوان "مقاتلو القسام يطلقون إشارة الحياة من أنفاق غزة" وتضمن جينيريك "طوفان الأقصى" الذي تستعمله حركة المقاومة الإسلامية حماس في كل مقاطعها، يظهر يائير نتنياهو مخاطبًا والديه سارة وبنيامين قائلا: "أطلب منكما أبي وأمي إطلاق سراحنا".

ويقول ابن نتنياهو في المقطع الذي يحاكي قضية المحتجزين الصهاينة لدى المقاومة: "اسمي يائير نتنياهو وأبلغ من العمر 33 سنة من القدس.. أنا هنا بلا طعام ولا ماء تقريبا ودون أن أرى الشمس أو أتنفس الهواء.. حياتي في خطر بسبب القنابل".

ويضيف: "حماس تستمع لي وتحميني من عدوان الإسرائيليين.. الآن بعد أن تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشمال فقد حان الوقت للسماح لنا بالرحيل".

ويتابع قائلا: "يا أبي أنت فقط تستطيع.. معظم الناس يريدون صفقة.. تذكرني من فضلك.. من فضلك افعل كل شيء.. أفتقد حريتي.. أريد العودة إلى المنزل".



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وفي وقت سابق، كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن مصير 33 أسيرًا صهیونيًا لديها، موجهة رسالة جديدة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأوضحت حماس، في المقطع المصور، أن "33 أسيرا صهيونيا قتلوا وفقدت آثار بعضهم، بسبب المجرم نتنياهو وجيشه الفاشي".

وأكدت حماس، أن هذه الخسائر تأتي نتيجة للأعمال الوحشية التي يرتكبها جيش الإحتلال ضد الفلسطينيين في إطار حربه المجنونة، محذرة من أن استمرار هذه الحرب قد يؤدي إلى فقدان أسرى الاحتلال بشكل نهائي.