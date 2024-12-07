الجيش السوري: قواتنا بدرعا والسويداء نفذت إعادة انتشار وتموضع

العالم- سورية

وقالت القيادة العامة في بيان لها أن "قواتنا العاملة في درعا والسويداء قامت بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع وإقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

واضاف البيان إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة".

وسيطرت فصائل مسلحة في درعا والسويداء على عدد من القطاعات العسكرية والمقرات الأمنية.

وكانت وزارة الدفاع السورية اعلنت امس ان قواتها بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات المسلحة.

وقال مصدر عسكري سوري: ان قواتنا المسلحة تنفذ عملية نوعية باتجاه الدار الكبيرة -تلبيسة -الرستن في ريف حمص الشمالي بتغطية من الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ والتمدرعات، وتقضي على عشرات المسلحين، وتدمر عدداً كبيراً من آلياتهم وعتادهم وأسلحتهم.