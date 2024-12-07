فلسطينيون تحت الانقاض بشمال غزة ينتظرون حتى يفارقوا الحياة

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في قطاع غزة الزميل باسل خير الدين من امام مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة: تستمر جرائم الاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة مع استمرار العملية العسكرية على المناطق المختلفة في شمال غزة ومعها ايضا يواصل الاحتلال منع طواقم وسيارات الدفاع المدني من العمل في مناطق مختلفة من شمال القطاع الامر الذي ادى الى ارتفاع عدد الشهداء بشكل كبير بعد تعذر الوصول الى كثير من مناطق الاستهدافات هناك.

وقال المتحدث بإسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل لقناة العالم: 46 يوما وطواقم الدفاع المدني محرومة من العمل في شمال قطاع غزة وهناك الكثير من نداءات الاستغاثة التي تصل حتى هذه اللحظة من المواطنين في تلك المنطقة، هناك مواطنون تحت انقاض المنازل وآخرون على قيد الحياة تحت الانقاض ومواطنون بحاجة الى اسعاف والى تدخل من قبل فرق الدفاع المدني، ولكن بعد المنع الاسرائيلي بكل تأكيد سيبقى هذا المواطن الى ان يفارق الحياة.

واضاف بصل: نتحدث عن قرابة 3700 شخصا قبل ايام، والآن بكل تأكيد بعد أكثر من مجزرة حدثت بحق عدد من العوائل ربما يصل العدد الى اكثر من ذلك بكثير، لكن نتحدث عن ان اغلب هؤلاء بقوا تحت الانقاض ولا يستطيع احد التعامل معهم او اخراجهم وهناك الكثير من العوائل التي تم استهدافها وقتلها ولا يعلم عنها احد، خصوصا انه الان لا توجد تغطية اعلامية دقيقة ولا توجد احصائيات دقيقة، وبالتالي نتحدث عن واقع صعب في الشمال.

وتابع: وايضا انعكاسات عدم توفر طواقم الدفاع المدني في تلك المنطقة هذا يعني مزيدا من الشهداء ومزيدا من الاصابات ومزيدا من الكوارث التي تحل في تلك المنطقة دون ان يستطيع احد ان يقدم لهم الخدمة، وما يحدث في الشمال الآن ربما ينطبق بعض الشيء في المناطق الاخرى من مدينة غزة خاصة عدم توفر وقود المركبات.

ويشير مراسلنا الى سيارة اسعاف في محيط المستشفى، قال عنها انها من السيارات القليلة العاملة في مدينة غزة وشمال القطاع وعدد كبير من السيارات خرجت من الخدمة في شمال القطاع بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي المتعلقة بمنع ارسال الوقود للطواقم الاسعافية وغيرها، وكذلك المنع المباشر لطواقم الدفاع المدني من العمل في شمال غزة الامر الذي رفع عدد المفقودين والشهداء تحت ركام المنازل المقصوفة في شمال القطاع الى اعداد لا يمكن احصاؤها بسبب استمرار جرائم الاحتلال في مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة.