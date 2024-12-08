5 دول عربية ومسار أستانا: يجب إيجاد حل للأزمة السورية يؤدي لوقف العمليات العسكرية

العالم - سوریا

وشدد وزراء خارجية 5 دول عربية، وهي السعودية والأردن والعراق وقطر ومصر، ومشاركين من دول "أستانا"، وهي تركيا وإيران وروسيا، ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية يؤدي لوقف العمليات العسكرية.

فيما قالت الخارجية القطرية، في بيان لها، مساء السبت، إن "وزراء خارجية عدد من الدول العربية اجتمعوا مع نظرائهم في الدول المشاركة في مسار أستانا في الدوحة، وذلك لمناقشة الأوضاع في سوريا.. وأكد المجتمعون أن استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي".

وشدد البيان المشترك على "أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية والتوافق على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية".

وأشار البيان إلى أن "الوزراء أكدوا ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدا لعملية سياسية جامعة استنادا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 تضع حدا للتصعيد العسكري".

واجتمع الحضور على ضرورة "استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم للمساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية".