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شاهد.. الجلالي يؤكد بقاءه في تصريف الأعمال السورية حتى تسليم السلطة

الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أيِ قيادة يختارها الشعب ولأيِ اجراءات تسليم للسلطة.

العالم - سوريا

وقال الجلالي عبر فيديو إنه مستعد لتسليم المرافق العامة والمؤسسات، وأنه يمد يده إلى المعارضين بعد إعلانهم عدم التعرض لأيِ إنسان.

واعرب عن أمله بأن يفكر جميع السوريين بعقلانية بشأن مصلحة وطنهم، وقال إن سوريا ملكا لكل السوريين.

ودعا للحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للجميع.

كما أكد بقاءه في تصريف الأعمال حتى تسليم السلطة.

وقد دخلت الجماعات المسلحة العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الاحد، فيما أعلن رئيس الوزراء السوري، محمد الجلالي، الاستعداد للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

وقالت الجماعات المسلحة إنها دخلت إلى أحياء في العاصمة السورية دمشق، وقد حظرت الاقتراب من المؤسسات الحكومية، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز"، فجر الأحد.

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