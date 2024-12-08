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القوات اليمنية بالاشتراك مع المقاومة العراقية تستهدف العمق الصهيوني

الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ، عن تنفيذ عملية عسكرية جديدة مشتركة نفذتها القوات المسلحة اليمنية مع المقاومة الإسلامية في العراق جنوبي فلسطين المحتلة.

العالم – اليمن

وأوضح سريع ، في بيان متلفز أن القوات المسلحة اليمنية مع المقاومة الإسلامية في العراق"نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن "العملية حققت أهدافها بنجاح" دون توضيحات بشأن طبيعة الأهداف.

وأكد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية "في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة هناك ضد مصالح العدو الإسرائيلي وفرض الحصار البحري ضمنَ منطقة العمليات البحرية المعلن عنها سابقا".

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