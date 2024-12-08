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بالفيديو.. نهب وسرقة البنك المركزي في دمشق على يد مسلحين

الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي،عصام هزيمة، أن المصرف تعرض صباح اليوم الأحد لحوادث سرقة، وذلك في ظل التوترات التي شهدتها العاصمة عقب تسليم السلطة الى المعارضة المسلحة.

العالم - سوريا

وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، أن ضعاف النفوس استغلوا الأحداث في العاصمة السورية دمشق ونهبوا الأموال، لكنه لفت إلى أنهم تمكنوا بمساعدة القوات المسلحة من إعادة جزء من هذه الأموال.

وأضاف هزيمة، أنه في تلك الأثناء حدث إطلاق نار لأن السارقين خططوا لذلك باستغلال الظرف الذي تمر به سوريا، موضحا أن أموال المصرف المركزي هي أموال لسوريا، وليست تابعة لأي شخص، وهذه الأموال تستخدم في شراء الدواء والغذاء.

وأكد أن الوضع الأمني لمصرف سوريا المركزي هو في أمانة قوات المعارضة المسلحة، وحاليا الوضع مستقر مع عودة نوع من الأمان لمبنى مصرف سوريا المركزي والأموال الموجودة فيه.

وفي سياق متصل، أعلنت فصائل المعارضة السورية فرض حظر تجوال في العاصمة دمشق، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويأتي هذا الإعلان في ظل التصعيد العسكري الحالي، حيث أكدت المعارضة المسلحة أن القرار يهدف إلى تعزيز الأمن في المدينة خلال هذه الفترة.

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