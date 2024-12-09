من هو محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا؟

العالم- سورية

وجاء التكليف وفق المصادر بعد اجتماع عقده رئيس المعارضة المسلحة أبو محمد الجولاني مع رئيس الوزراء محمد الجلالي ومحمد البشير لتحديد ترتيبات نقل السلطة، وتجنيب البلاد الدخول في الفوضى.

وكان البشير قد عمل رئيسا للجماعات المعارضة المسلحة في ادلب، وهو حاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة حلب، وإجازة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب عام2021.

وقال ممثل المعارضة لوكالة "نوفوستي": "هناك اجتماع بين الجولاني ورئيس الحكومة السورية محمد الجلالي ومحمد البشير، لتحديد خطوات نقل السلطة ومنع الفوضى في سوريا".



هذا وكان رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي قد عبر وسائل الإعلام يوم الأحد أنه “تم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد”، وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر الأحد أنه “يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم”.

وتشمل الخطوات المقترحة ما يلي:

حل كافة الجماعات شبه العسكرية وتوحيدها تحت قيادة العمليات العسكرية.

حل جميع جمعيات المعارضة والائتلاف الوطني ولجنة التفاوض.

العمل تحت رعاية حكومة واحدة.

الإعلان عن تشكيل سلطة انتقالية.