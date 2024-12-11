الجولاني: سوريا ليست مستعدة لحرب أخرى! + فيديو

العالم-سوريا

وتأتي تصريحات الجولاني في وقت وصل فيه جيش الاحتلال الصهيوني على بُعد كيلومترات قليلة من العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة رويترز أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى نحو 25 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة السورية دمشق.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال وصلت إلى منطقة قطنا الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من المنطقة المنزوعة السلاح، وأشارت الى دخول قوات الاحتلال مدينة القنيطرة، وباتت على مشارف ريف دمشق.

من جهتها قالت إذاعة جيش الاحتلال إن سلاح الجو شن خلال يومين أكثر من مئتين وخمسين غارة، مستهدفا القدرات العسكرية والإستراتيجية لسوريا.

فيما عقدت الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا أولى اجتماعاتها برئاسة رئيس الوزراء المكلف محمد البشير وحضور وزراء الحكومة السابقة ورئيسِ الوزراء السابق محمد الجلالي وسط مخاوف من محاولة انفراد الهيئة بالحكم في سوريا بعد رفع علم الهيئة خلال جلسة الحكومة، وهو ما لاقى انتقادات كثيرة.