دبلوماسي ايراني سابق يتوقع تشكيل مقاومة شعبية سورية ضد 'اسرائيل'

العالم - خاص بالعالم

وقال د. هادي أفقهي في حديث خص به قناة العالم ان المقاومة في سوريا، ستتنامی ان شاء الله بعد الاحتلال الاسرائيلي والتخطيط الاميركي الصهيوني الذي بدا واضحاً من توغل الدبابات الصهيونية وهبوط طائرات اطراف ريف دمشق، مؤكداً ان هذا احتلال لايمكن ان تسكت عليه سوريا المناضلة التي لطالما دعمت القضية الفلسطينية.

وأشار الی تاريخ تحركات الجماعات الارهابية في العراق وسوريا، مذكراً بأن القوات الارهابية وصلت في العراق الی ذروتها في عشية وضحاها، فأسقطت 3 أكبر محافظات في العراق وفي سوريا ايضاً كانت كثير من الاراضي تحت احتلال هذه القوات، لكن المقاومة تشكلت شيئاً فشيئاً.

وأضاف ان تشكيل المقاومة وهندستها ومغزی تشكيلها يثبته التأريخ، فالمقاومة لاترتكز علی شخص معين أو علی قيادة ان هزمت فتنهزم المقاومة.

وأشار أفقهي الی نظرية الحروب من الجيل الرابع والتي أشار اليها قائد الثورة الاسلامية في ايران، آية الله السيد علي الخامنئي، مؤكداً ان هذه النظرية تتطرق الی الاقتتال بين القوات الرسمية النظامية مثل العدو الصهيوني والعدو الاميركي وبين شعوب المنطقة.

وتابع انه كلما زادت الضغوط علی الشعوب، زاد صمود شعوب المنطقة في وجه هذا الاحتلال والقوات النظامية وهذا ما يوضح نظرية الحروب من الجيل الرابع.

وحول مايقال عن ان ضعف المقاومة سيؤدي الی ضعف ايران، قال افقهي:"ان المقاومة، لم تؤسسها بالذات ايران، وانما كانت موجودة؛ بل دعمتها ايران".

وبيّن ان ايران، ستبقی تدعم المقاومة لأن ذلك من واجباتها الدينية والامنية والاستراتيجية في المنطقة وهذا في الحقيقة هدف مشترك يربط كل شعوب المنطقة والمقاومات التي تشكلت ومازالت تواجه أي غطرسة واستكبار، سواءاً تواجد أميركي او اعتداءات صهيونية وعمليات ارهابية.