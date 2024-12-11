السفارة الإيرانية تنفي سرقة أصولها بدمشق

العالم - ايران

و أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا، رداً على الادعاءات حول سرقة 42 مليون دولار من الأموال الإيرانية في السفارة، أن هذه الشائعات يتم نشرها من قبل المنافقين للاستهلاك الداخلي.

وجاء في بيان السفارة الإيرانية في دمشق الموجود على حسابها الرسمي في موقع X: سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق تؤكد عدم وجود أي مرافق وممتلكات في مبنى السفارة أثناء الهجوم، وقبل إخلاء كل الأمور، تم التحقق من هذا الامر بعناية مسبقاً، وموضوع سرقة 42 مليون دولار هو إشاعة يروجها المنافقون للاستهلاك داخل إيران.

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام المناهضة لإيران ادعاءات حول تصريح السفير الإيراني في دمشق بشأن سرقة 42 مليون دولار من الأموال الإيرانية، وهو ما نفاه السفير الإيراني .