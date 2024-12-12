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فيديو غرافيك
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المتطرف بن غفير يطالب باقامة حواجز دائمة على الطرق في الضفة الغربية
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ايران وقطر تدعوان الى إرساء استقرار سورية وتشكيل نظام سياسي شامل
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ايران وقطر تطالبان الكيان الاسرائيلي بوقف اعتدائه على سورية واحتلال اراضيها
عاجل
بلدية رفح: الاحتلال يتعمد تحويل المدينة الى منطقة غير صالحة للحياة
عاجل
متحدث الدفاع الايرانية للشؤون الفضائية: إطلاق أقمار صناعية جديدة قريبا
عاجل
مصادر عبرية: رئيس الموساد زار الدوحة سرا يوم امس لبحث صفقة التبادل
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40 شهيدا في الغارات على قطاع غزة منذ فجر اليوم غالبيتهم في وسطه وجنوبه
عاجل
قوات الاحتلال تواصل عملياتها في قلقيلية عقب اغتيال شاب واحتجاز جثمانه
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الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية القدس التي اوقعت قتيلا وعدة اصابات أمس
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حرس الثورة: المقاومة لن تسمح بأن يطوي النسيان قضية فلسطين وغزة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 12-12-2024
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الخميس ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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