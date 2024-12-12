للمرة الثانية خلال شهر.. مبعوث الامم المتحدة في منزل السيد السيستاني

العالم - العراق

وقال الحسان في مؤتمر صحفي عقب لقائه السيد السيستاني، "اليوم كان لنا لقاء مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني"، مشيرا الى ان "مكانة المرجعية الدينية مهمة للأمم المتحدة".



وأضاف ان "المرجع الأعلى حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة"، مبينا ان "اليوم أطلعت المرجعية الدينية حول اللقاءات التي أجريت في أمريكا حول العراق".



وأكد انه "ناقشنا مع المرجعية سبل تجنب العراق أي تجاذبات تضر به"، مشيرا الى وجود " تنسيق مباشر مع اليونامي والحكومة العراقية".



ومن غير الواضح ما الذي يقصده الحسان بالاجتماعات التي أجريت بامريكا حول العراق، لكن قبل اقل من أسبوع كان الحسان قد قدم احاطة في مجلس الامن الدولي بنيويورك حول العراق.