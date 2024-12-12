العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة إن تكثيف العمليات يأتي إسنادا لغزة ومن أجل إفشال مخططات تل أبيب التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

كما بارك الناطق باسم "كتائب القسام" عملية القدس ووصفها بـ"البطولية".

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل مستوطن وإصابة 4 أشخاص جراء إطلاق النار على حافلة بالقرب من حاجز النفق في القدس.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي "بتسئليل سموتريتش" مصادرة 24 الف دونم من أراضي الضفة الغربية في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.

ومنذ اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وحتى العام الماضي تم الإعلان عن مصادرة 50 ألف دونم، لكن الكيان الاسرائيلي اليوم يصادر 24 ألف دونم دفعة واحدة أي ما يعادل نصف ما استولى عليه على مدار 23 عاما مضت.

وتقول "القناة 14" العبرية إنه من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغيرا كبيرا لصالح تعزيز سيطرة الكيان على الضفة الغربية.

كما تشن القوات الإسرائيلية من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، حملة مداهمات واعتقالات جديدة طالت عدة مدن ومحافظات بالضفة الغربية.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 12 ألفا و50 مواطنا من الضفة والقدس.