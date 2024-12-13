أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم _ فلسطين المحتلة

وأفاد مراسلون، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 70 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 52 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

والخميس، ارتقى 33 شهيدًا على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين، إثر مجزرة إسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و835 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و356 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الخميس.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية فجر اليوم الجمعة المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع ، وسط قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات.

وقالت بلدية رفح أن قوات الاحتلال تتعمد تحويل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة.

​​​​​​وسجلت إصابات باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مسجد أحمد ياسين في النصيرات.

وارتقى ثلاثة شهداء إثر قصف جوي إسرائيلي على خيمتين تؤويان نازحين، في منطقتي قيزان النجار وجورة اللوت، جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

ارتكب جيش الاحتلال “الإسرائيلي” مجزرة وحشية مروّعة، بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات، راح ضحيتها 33 شهيداً على الأقل، وأكثر من 84 مفقودًا ومصابًا.

ووصلت أعداد كبيرة من الإصابات إلى مستشفيي العودة و شهداء الأقصى، فيما تعرضت منازل مجاورة لأضرار بالغة بسبب القصف.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه انتشلت جثامين 15 شهيدًا و 8 مصابين، من منزل سكني لعائلة “الشيخ علي” استهدفه الإحتلال الإسرائيلي ودمره فوق ساكنيه، بالقرب من مبنى البريد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى عدة شهداء وسجلت إصابات في قصف الاحتلال خيام نازحين، في منطقة قيزان النجار وجورة اللوت بمدينة خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال تقصف منزلاً مقابل مدرسة الرافدين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من مشروع بيت لاهيا ومدينة بيت لاهيا شمال غزة.

وأعلن استشهاد البروفيسور عبد السلام أبو زايدة عميد الدراسات العليا بجامعة الأقصى، رفقة زوجته في مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقتي الصفطاوي والكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وتزامنًا مع القصف، فتحت طائرة “كواد كابتر” نيرانها على منطقة الصفطاوي والشارع الثالث شمال غربي مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال تنففيذ عمليات نسف جديدة شمالي قطاع غزةن تزامنا مع إطلاق نار مكثف من آلياته.