الاحتلال الاسرائيلي يدمر رفح لتصبح غيرصالحة للحياة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح، محمد البلبيسي، ان قوات الاحتلال المتواجدة في مدينة رفح منذ أشهر طويلة موضحاً انهم يحاولون تدمير ماتبقی من أبنية سکنية في المدينة.

وأشار مراسل العالم الی تصريح لرئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، الخميس، والذي أکد ان وجود مخطط إسرائيلي لتدمير رفح بالكامل وجعلها غير صالحة للحياة.

وأوضح الصوفي أن "القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل رفح منذ مايو/ أيار الماضي نفذت عمليات هدم وتجريف ونسف للمباني السكنية والمرافق الخدماتية وشبكات البنية التحتية في كافة أحياء المدينة".

وشدد أن "التقارير والصور التي ينشرها جنود الاحتلال تظهر جليًا أن الهدف من عمليات النسف والتدمير هو التخريب فقط، كما ظهر في مقطع مصور تفجير بئر كندا بحي تل السلطان غرب المدينة".

واعتبر أن استقدام إسرائيل شركات من أجل هدم المباني وترحيل ركامها إلى جهات غير معلومة "سابقة في حرب الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن "استقدام هذه الشركات يؤكد وجود خطة مبيتة تنفذها القوات الإسرائيلية بحق مدينة رفح بعد إجبار أهلها على مغادرتها تحت النار منذ أكثر من 7 أشهر".