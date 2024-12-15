اللواء باقري: الثورة الاسلامية في طريقها لتحقيق تقدم ذاتي شامل

العالم _ إيران

وخلال حفل اختيار أفضل الأعمال البحثية في مجال الدفاع المقدس والمقاومة، الذي يقيم كل سنتين، والذي أقيم صباح اليوم في حديقة متحف الثورة الإسلامية والدفاع المقدس، تمت قراءة رسالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري.

وقال اللواء باقري في رسالته هذه: "في الخطوة الثانية، فإن الثورة الإسلامية المجيدة في طريقها إلى تحقيق نموذج التقدم الشامل، وأهم عنصر لتحقيق ذلك هو الاعتماد على الذات والثقة بالنفس. لقد كان التاريخ المشرف لثماني سنوات من الدفاع المقدس(حرب العراق على ايران) تجربة ثمينة وقيمة لوطننا، وتحليل أسباب وعوامل هذا النجاح التاريخي الطويل الأمد يتطلب بحثاً دقيقاً وعلمياً في مختلف أقسامه".

وأضاف: "إن أدب الدفاع المقدس، الذي يمثل الروح الملحمية للأمة المقاومة في مشهد الحرب غير المتكافئة، والذي سينقل الثقافة النقية والمقاومة والثبات والصمود والشهادة إلى الأجيال القادمة، يحتاج إلى بحث لثرائه. كلما كانت الأبحاث في مختلف أبعاد الدفاع المقدس أكثر واقعية وعلمية، كلما أصبح أدب الحرب أكثر تطورًا وتأثيرًا. ومن المؤكد أن البحث الدقيق والمعرفة حول الدفاع المقدس سيمنع تشويه حقائقه القيمة".

وشدد اللواء باقري: "من الضروري على المسؤولين والعاملين في مجال الدفاع المقدس أن يحققوا المثل السامية للإمام الخميني (رض) والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، ومن أجل مواصلة تعزيز البحوث والدراسات لفترة الحرب المفروضة، ان يوفروا المنصات اللازمة والدعم المادي والروحي المستهدف للباحثين والباحثين الأكاديميين والشباب، وقبول نتائجهم. ومن خلال هذا النهج، يمكننا أن نشهد ظهور أعمال بحثية مرموقة وقيمة في مجال الدفاع المقدس".