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شاهد/ إستنفار شعبي يمني ضد التصعيد الأمريكي

الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

ضمن المرحلة الـ5 من التعبئة العامة، وفي إطار إسناد غزة ومقاومتها، يزاد الحراك الشعبي اليمني والإستعداد القتالي، حيث بلغ عدد الخرجين من دورات الاقصى العسكرية، ما يزيد عن 600 الف خريج، مُدربين تدريباً عسكرياً وروحيا.

العالم خاص بالعالم

وقال مقاتل يمني:"كما هو معروف عند أبناء الشعب اليمني لديه إستيعاب كامل لما يحصل له من مؤامرات ضده ولا سيما ابناء الحديده فهم يعرفون بالمؤامره التي تحيق بهم، وقد انخرطوا في هذه الدورات بشكل كبير فيما يحصل تجاه في هذا السيناريو وقد تدربوا بشكل كبير".

بحالةِ من السخط والغضب تجاه التحركات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، ومن خلال مناورة عسكرية طبقوا فيها كل المهارات القتالية التي تدربوا عليها في الدورات، أعلن الخرجين عن حالة تأهبهم وإستعدادهم للتصدي للمخططات الخارجية أو الداخلية.

بأنواع مختلفة من السلاح والعتاد تخوض القوات المسلحة اليمنية معركتها بكل بسالة وإقتدار مع العدو الامريكي وأدواته بالمنطقة.

بينما يستعد الشعب اليمني لتأهيل نفسه ثقافياً ومعنوياً للمعركة الفاصلة، التي سيكون فيها زوال الشيطان الأكبر بمشيئة الله.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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