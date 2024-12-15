غريب آبادي: إصدار حكم الإعدام بحق نتنياهو ليس مستحيلاً

العالم – خاص بالعالم

فالكيان الإسرائيلي والقوى الأجنبية بحسب تأكيد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي تشعل النار في سوريا وتسعى كالذئاب لتقسيمها مشددا على ان الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا في سوريا وسوف يدفنون في هذه الأرض.

وقال اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية:"الجميع بات يدرك اليوم قيمة المقاومة، وكيف يقود غياب صمود الجيش والمقاومة إلى احتلال البلاد، .. أن الأحداث في سوريا درس مرير يجب التعلم منه وأخذ العبر اللازمة منه" .

إلى جانب ذلك فإن من واجب كبار العالم الاسلامي والعلماء والشعوب الاسلامية حفظ الوحدة في مواجهة الكيان الصهيوني.. الكلام لرئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف الذي أشار لدى لقائه رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان إلى ان الكيان الصهيوني ارتكب خلال العام الماضي جرائم واسعة في غزة ولبنان وان الاحداث الاخيرة في سوريا واعتداء الكيان الصهيوني المجدد وقصفه لسوريا هي من الاحداث التي يجب ايقافها لافتا إلى أن التدهور الامني في المنطقة والعدوان على الدول، هو من الاهداف التي يتابعها الكيان الصهيوني.

أما مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الحقوقية، كاظم غريب ابادي فقد أكد ان اصدار حكم الإعدام بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ليس امرا مستحيلا، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر سوى أمر اعتقال، وهو إجراء اولي يمكن أن يتطور بعده إلى إصدار حكم الإعدام بحق هذا المجرم لكنه أيضا حمل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم الإسرائيلية وقال إن أمريكا متواطئة ومسؤولة بشكل كامل عن هذه الجرائم.

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