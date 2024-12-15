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المشهد اليمني

الاحتلال يهدد بعمليات في اليمن وصنعاء تستعد

الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لشن اعتداءات واسعة على اليمن في الأيام القادمة.. هذا بينما ردت صنعاء على تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي وشهدت معظم المدن اليمنية تظاهرات حاشدة تأكيدا على استمرار التضامن مع غزة وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية.

العالمالمشهد اليمني

كما واصلت القوات اليمنية عملياتها ضد كيان الاحتلال وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان خلال التظاهرات التي جرت الجمعة تنفيذها عددا من العمليات العسكرية في قلب كيان الاحتلال وقالت أن بعض هذه العمليات تم بالاشتراك مع المقاومة العراقية.

هذا وكان السيد عبدالملك الحوثي قائد حركة انصارالله اكد على استمرار العمليات العسكرية المناصرة لغزة وقال أن اليمن حاضر ومستعد لقتال أميركا و'إسرائيل' وأي طرف يستهدفه.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج 'المشهد اليمني' مع ضيوفها هذه الأسئلة:

كيف قرأتم التصريحات الإسرائيلية عن تهديدات لشن عمليات واسعة في اليمن؟

ماذا يمكن أن يقدم عليه كيان الاحتلال وهل يستطيع أن يحقق أي أهداف عسكرية في اليمن؟

هل بالفعل برأيكم سيقدم كيان الاحتلال على عمليات في اليمن؟

ماذا عن مستقبل الأوضاع العسكرية في اليمن في ظل قدوم الرئيس الجديد لأميركا دونالد ترامب؟

ماذا عن التصريحات التي أعلنها السيدعبدالملك الحوثي حول استعداد اليمن لأي اعتداءات إسرائيلية أو أميركية؟

ماذا عن تواصل العمليات اليمني في عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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