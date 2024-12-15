الاحتلال يهدد بعمليات في اليمن وصنعاء تستعد

العالم – المشهد اليمني

كما واصلت القوات اليمنية عملياتها ضد كيان الاحتلال وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان خلال التظاهرات التي جرت الجمعة تنفيذها عددا من العمليات العسكرية في قلب كيان الاحتلال وقالت أن بعض هذه العمليات تم بالاشتراك مع المقاومة العراقية.

هذا وكان السيد عبدالملك الحوثي قائد حركة انصارالله اكد على استمرار العمليات العسكرية المناصرة لغزة وقال أن اليمن حاضر ومستعد لقتال أميركا و'إسرائيل' وأي طرف يستهدفه.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج 'المشهد اليمني' مع ضيوفها هذه الأسئلة:

كيف قرأتم التصريحات الإسرائيلية عن تهديدات لشن عمليات واسعة في اليمن؟

ماذا يمكن أن يقدم عليه كيان الاحتلال وهل يستطيع أن يحقق أي أهداف عسكرية في اليمن؟

هل بالفعل برأيكم سيقدم كيان الاحتلال على عمليات في اليمن؟

ماذا عن مستقبل الأوضاع العسكرية في اليمن في ظل قدوم الرئيس الجديد لأميركا دونالد ترامب؟

ماذا عن التصريحات التي أعلنها السيدعبدالملك الحوثي حول استعداد اليمن لأي اعتداءات إسرائيلية أو أميركية؟

ماذا عن تواصل العمليات اليمني في عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..