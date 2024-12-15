الحرس الثوري يوطن صنع زورق مميز لاطفاء الحرائق

العالم - ايران

كما اوضح العميد علي دارابي ان السنوات الـ 5 الاخيرة شهدت انجاز 57 مشروعا في هذه المؤسسة بدءا بالتصميم ووصولا الى الانتاج، 16 منها خلال العام الايراني الجاري فقط (بدأ في 20 مارس الماضي).

وتابع العميد دارابي ان زوارق خاصة لدوريات حرس السواحل بطول 13 مترا قد تم تصميمها وصنعها في هذه المؤسسة وسيتم تسليمها قبل نهاية العام الايراني الحالي. ‌

كما اشار الى منتجات اخرى لهذه المؤسسة منها جهاز لقياس الارتعاشات، والتي تستخدم للسفن الكبيرة (فوق 65 متر طولا) ومن المقرر تزويد كل الزوارق الحربية السريعة الايرانية بمثل هذا الجهاز.

وتابع العميد دارابي ان المؤسسة تصنع حاليا زوارق لدوريات حماية البيئة، وسفينة برمائية بطول 77 مترا و سفينتين برمائيتين اخريين بطول 50 مترا و زورق قطر، في مصانعها.ونوه الى موضوع توطين صنع القطع والمعدات البحرية مثل الكابلات البحرية والمضخات واجهزة تحلية المياه، ومولدات الكهرباء البحرية ومعدات تزويد المروحيات بالوقود ورافعات الاثقال البحرية قائلا انه تم انتاج هذه المعدات بنجاح.

وفيما يخص موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعات البحرية اوضح العميد دارابي ان لجنة للذكاء الاصطناعي قد تم تشكيلها وهي تضم اساتذة جامعيين وخبراء واستشاريين في هذا المجال وهي ستتابع قضية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الصناعات البحرية.