الحكومة اليمنية: سيكون ردنا قوياً

العالم - اليمن

وقال ناطق الحكومة وزير الاعلام اليمني هاشم شرف الدين ، في تدوينة على ( إكس ) : " عدوان أمريكي يستهدف مجمع العرضي بالعاصمة صنعاء، في سياق محاولات كسر إرادة الشعب وإثناء اليمن عن إسناد الشعب الفلسطيني في غزة والتضامن مع لبنان وسوريا، وبهدف إتاحة المجال أمام العدو الإسرائيلي ليستبيح البلدان العربية كما يشاء دون إزعاج".

واضاف: " نؤكد أن أعداء بلدنا عاجزون عن التأثير على قدراتنا العسكرية، فاليمن حكومةً وشعباً لا تهزه هذه الممارسات الإرهابية الأمريكية، وقد ثبت فشلها سابقاً ".

وتابع: " سيكون ردنا قوياً، ولن نتوانى عن مواجهة كل محاولة للتدخل في شؤوننا أو أي عدوان علينا ".

وأكد ناطق الحكومة اليمنية على " مواصلة العمليات العسكرية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس حتى وقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على غزة وإنهاء حصارها ".