قائد الثورة الإسلامية: توهم العدو بانتهاء المقاومة خطأ كامل

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وأضاف آية الله خامنئي أن الكيان الصهيوني واهم اذا ظن أنه سيقتلع حزب الله عبر محاصرته عن طريق سوريا، مؤكدا أن من سيتم إقتلاعه هو إسرائيل.



وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن نهج المقاومة لدى الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله ويحيى السنوار سيستمر، موضحا أن غزة ورغم العدوان المستمر ورغم الشهداء لا تزال تقاوم وكذلك لبنان.



محذرا من الأساليب الناعمة التي يعتمدها الأعداء. كما أكد قائد الثورة على وقوف إيران إلى جانب المقاومة في فلسطين، وكذلك إلى جانب مقاومي ومجاهدي حزب الله ودعمهم ومساندتهم بكل ما تستطيع.

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