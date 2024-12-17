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قائد الثورة الإسلامية: توهم العدو بانتهاء المقاومة خطأ كامل

قائد الثورة الإسلامية: توهم العدو بانتهاء المقاومة خطأ كامل
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه تأكيد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الأميركيين والصهاينة مخطئون إذا ظنوا أن المقاومة قد انتهت.

العالم - بانوراما

وأضاف آية الله خامنئي أن الكيان الصهيوني واهم اذا ظن أنه سيقتلع حزب الله عبر محاصرته عن طريق سوريا، مؤكدا أن من سيتم إقتلاعه هو إسرائيل.

وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن نهج المقاومة لدى الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله ويحيى السنوار سيستمر، موضحا أن غزة ورغم العدوان المستمر ورغم الشهداء لا تزال تقاوم وكذلك لبنان.

محذرا من الأساليب الناعمة التي يعتمدها الأعداء. كما أكد قائد الثورة على وقوف إيران إلى جانب المقاومة في فلسطين، وكذلك إلى جانب مقاومي ومجاهدي حزب الله ودعمهم ومساندتهم بكل ما تستطيع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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