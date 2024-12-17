قانون روسي يمهد الطريق للاعتراف بطالبان وربما بقيادة سوريا الجديدة

العالم _ روسيا

ولا تعترف أي دولة حاليا بحكومة طالبان، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في أغسطس آب من عام 2021 بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشكل فوضوي بعد 20 عاما من اندلاع الحرب.

وظلت روسيا تبني علاقات بشكل تدريجي مع حركة طالبان، التي قال الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو تموز إنها الآن حليفة في مكافحة الإرهاب.

ودعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية المسلمة رمضان قديروف أمس الاثنين إلى رفع هيئة تحرير الشام السورية، التي وصلت دمشق هذا الشهر، من القائمة الروسية للتنظيمات الإرهابية المحظورة.