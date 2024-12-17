إيران والصين توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التنموي

العالم - ايران

وحضر المؤتمر وفد مؤسسة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والفنية الايرانية برئاسة "ابوالفضل كودئي"، وهو مساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني ايضا.

واجرى كوده ئي على هامش هذا المنتدى محادثات مع نائب رئيس وكالة التعاون التنموي الدولي الصيني تناولت موضوع زيادة التعاملات الاقتصادية وخاصة تنفيذ المشاريع في ايران بتمويل من صندوق جنوب _ جنوب والمبادرة الصينية للتنمية العالمية.

وخلال اللقاء تم الاعلان عن تنفيذ مشروعين في ايران وتم التوقيع على مذكرة التفاهم المشار اليها بين البلدين.

والقى كوده ئي كلمة امام المنتدى تطرقت الى تبيين مجالات التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف بين دول المحيط الهندي والصين، وتضمنت عرض مقترحات للاستثمار المشترك والاهتمام باقتصاد البحر ومؤهلات الاقتصاد المائي والتكنولوجيات الجديدة من اجل الاستفادة بشكل افضل من التعاون ورفع مستوى العلاقات الاقليمية.

وشارك في هذا المنتدى مساعدي وزراء الاقتصاد في باكستان وبنغلادش وتايلاند ونائب رئيس بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية وقد عقد الوفد الايراني لقاءات ثنائية معهم للتباحث حول التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف.