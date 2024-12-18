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باختصار..

صفقة التبادل في غزة

الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

تحدثت مصادر مصرية وأمريكية عن قرب التوصل إلى اتفاق بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

العالم _ باختصار

أكدت حماس أن التوصل لاتفاق ممكن إذا توقف الكيان عن وضع شروط جديدة.

البيت الأبيض: نعتقد أن طرفي الصراع في غزة يقتربان من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

مصادر: الاتفاق يشمل إطلاق سراح عشرات الأسرى "الإسرائيليين."

الاحتلال سيقوم بإطلاق سراح ما بين 700 وألف أسير فلسطيني على مراحل.

سيكون الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وتنفيذه سيتم على مراحل.

وكالة رويترز: من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الايام القليلة القادمة.

قناة القاهرة الإخبارية: هناك جهود مصرية قطرية مكثفة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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