تفاصيل حريق ملعب حلب الدولي يكشف عن أيدي مجهولة وراء الكارثة

سوريا _العالم

وأضافت أن عمليات السيطرة على الحريق استمرت ساعتين وأسفرت عن الحد من الأضرار، دون تسجيل إصابات بشرية.

ولم يتم تحديد أسباب الحريق حتى الآن، الذي وصفه الدفاع المدني السوري بـ "المجهول".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة ألسنة من النيران بارتفاع أمتار وهي تلتهم مكونات الملعب ما أدى إلى انهيار أسقف المباني والحجرات داخله.

وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان، وقالت مصادر محلية إن 3 فرق إطفاء شاركت في احتواء النيران التي سرت في كامل أرجاء الملعب، في حريق مروع لم تشهده حلب من قبل.

وأفادت مصادر سورية في وقت سابق مساء الأربعاء بأن "حريقا كبيرا نشب في استاد حلب الدولي في منطقة الحمدانية".

ويُذكر أن "ستاد حلب الدولي" افتتح في نيسان 2007 بمباراة ودية جمعت بين ناديي فنربختشه التركي والاتحاد السوري.

واستغرق بناء ملعب حلب الدولي أكثر من 25 عامًا ويعتبر أكبر ملعب لكرة القدم في سوريا وأحد أكبر الملاعب في الوطن العربي.