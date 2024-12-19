بالصورة.. الاحتلال يسيطر على مسطحات ومنابع مائية في سوريا

العالم - سوريا

وقالت مصادر للميادين، إنّ قوات الاحتلال وصلت إلى 3 مسطحات مائية هامة في المنطقة هي الشيخ حسين، وسد سحم الجولان، والبكار الغربي.

كما أضافت المصادر أنّ جيش الاحتلال الصهيوني احتلّ أيضاً قرى عرب السودي وشبرق وصهيون ونوفا.

هذا وافادت مراسلة العالم ان العدو الإسرائيلي احتل سد الوحدة الواقع على نهر اليرموك في محافظة درعا، والذي يزود سوريا بـ30% والأردن بـ40% من المياه العذب.

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني قضمه للأراضي السورية، حيث احتلّ جبل الشيخ السوري، واستولى على "المنطقة العازلة" في الجولان السوري المحتل.

في غضون ذلك، أكّدت منصة إعلامية عبرية أنّ الكيان الإسرائيلي احتلّ أكثر من 370 كيلومتراً مربّعاً من الأراضي السورية.

توغلات إسرائيلية لمواقع أثرية في القنيطرة

وأمس الأربعاء، أفادت مصادر محلية سورية ، بتسجيل توغّل إسرائيلي جديد من "تل عكاشة" في الجولان المحتل، في اتجاه بلدة "بريقة" الأثرية في ريف القنيطرة، وسُجّل دخول خبراء آثار بالزي العسكري الإسرائيلي.

وبات جيش الاحتلال على بعد 12 كلم فقط من الطريق الدولية التي تصل دمشق بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، قد أوعز إلى جيشه بالاستعداد للبقاء في منطقة جبل الشيخ السورية والمنطقة العازلة حتى نهاية عام 2025 على الأقل.

ويواصل الاحتلال اعتداءاته على المواقع العسكرية السورية في سعيه للقضاء على قدرة الجيش السوري القتالية، حيث أفاد جيش الاحتلال بأنّ هجماته خلال الأيام الماضية "ألحقت أضراراً جسيمة بمنظومة الدفاع الجوي في سوريا"، إذ "دمّرت أكثر من 90% من صواريخ أرض - جو الاستراتيجية".