بالفيديو: الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره المروعة في قطاع غزة

العالم - خاص العالم

بعد مضي 440 يوما.. آلة القتل الاسرئيلية لم تتوقف عن حصد ارواح الفلسطينيين، فالمجازر بحق المديين و النساء والاطفال لاتزال متواصلة خاصة في شمالي القطاع في اطار مخطط يراد منه تطهير هذا الجزء من الوجود الفلسطيني وسط حصار تجويعي يفرضه الاحتلال على جباليا وبيت لاهيا لليوم الـ 76.

واستشهد و اصيب العشرات الفلسطينيين معظمهم نساء وأطفال في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة والأخرى منزلا يؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة. وسط استمرار القصف الجوي الاسرائيلي على مخيم جباليا.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف مسيرة اسرائيلية استهدف حي الزهور شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. فيما يتواصل القصف المدفعي على بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة. كما افادت مصادر فلسطينية بان اليات الاحتلال تطلق نيران مدافعها ورشاشاتها الثقيلة على الأحياء الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

وافادت مصادر فلسطينية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

طفلة فلسطينية اصيبت بجروح في غارة اسرائيلية على مخيم المغازي تدوالته مواقع التوصل الاجتماعي الفلسطينية لكن يبدو محظورا على وسائل الاعلام العربية والعالمية يمثل نموذجا لمعاناة مئات الاطفال في قطاع غزة الذي استبحات طفلوتهم آلة القتل الاسرائيلية.

انسانيا قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري إن العقاب الجماعي المستمر للشعب الفلسطيني غير مبرر وإن وقف إطلاق النار في غزة تأخر كثيرا، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف فوري للقتال والإفراج عن الرهائن.

ووصف مساعد الامين العالم للامم المتحدة ما يجري في قطاع غزة من قتل و تدمير وحصار ومجاعة بالامور المروعة.