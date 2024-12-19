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مشاهد إطلاق صواريخ (فلسطين 2) الفرط صوتية على يافا المحتلة

الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي اليمني مساء اليوم 19 ديسمبر 2024 مشاهد إطلاق الصاروخين فرط صوتيين نوع (فلسطين 2) على هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في يافا المحتلة.

العالماليمن

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين 2.

وفي بيان مصور أوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين2.

وأكد البيان أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله، مشيراً إلى أنها نُفّذت تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، منها محطات الكهرباء وجاءت في إطار الردِّ الطبيعي والمشروع.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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