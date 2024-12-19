العراق: كتائب حزب الله تبارك لليمن استهداف الصهاينة في يافا المحتلة

العالم - العراق

وذكر بيان للكتائب: "نبارك لأخوتنا في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف العدوِ الصهيوني في يافا المحتلة".

واضاف ان "العدو الصهيوني المدعوم أمريكيا لم يتوانَ في اقتراف جرائم الحرب والابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بل ويضيف إلى سجله الإجرامي، ارتكابه عمليات تخريب البنى التحتية وقصف المنشآت المدنية في صنعاء والحديدة".

وبين ان "الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوأمريكي بحق الأبرياء لا يمكن للشعوب الحرة نسيانها مهما طالت الدهور، وإنْ عاجلا أم آجلا سيقتص منهم الأحرار، لأن ديدن جبهة الحق هو الصمود والإصرار على استرداد الحقوق مهما بلغت التضحيات".