لأول مرة، مطار الطائف بالسعودية يستقبل المعتمرين الايرانيين

العالم - السعودية

وافادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ان المجموعة الأولى من المعتمرين الإيرانيين وصلت إلى مطار الطائف امس الخميس ، وكان في استقبالهم أعضاء القنصلية العامة الإيرانية في جدة.

وأعلنت السفارة الإيرانية، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مطار الطائف لحجاج العمرة الإيرانيين.

واعتبرت استخدام مطار الطائف للحجاج الإيرانيين خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.

ونظرًا لقربه من مدينة مكة المكرمة ومسجد ميقات قرن المنازل، يمكن لمطار الطائف أن يلعب دورًا مهمًا في زيادة راحة الحجاج الإيرانيين.