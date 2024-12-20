الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة، مطار الطائف بالسعودية يستقبل المعتمرين الايرانيين

لأول مرة، مطار الطائف بالسعودية يستقبل المعتمرين الايرانيين
الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

استقبل مطار الطائف، جنوب شرق مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، المعتمرين الايرانيين للمرة الأولى.

العالم - السعودية

وافادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ان المجموعة الأولى من المعتمرين الإيرانيين وصلت إلى مطار الطائف امس الخميس ، وكان في استقبالهم أعضاء القنصلية العامة الإيرانية في جدة.

وأعلنت السفارة الإيرانية، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مطار الطائف لحجاج العمرة الإيرانيين.

واعتبرت استخدام مطار الطائف للحجاج الإيرانيين خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.

ونظرًا لقربه من مدينة مكة المكرمة ومسجد ميقات قرن المنازل، يمكن لمطار الطائف أن يلعب دورًا مهمًا في زيادة راحة الحجاج الإيرانيين.

روابط ذات صلة

بعد قطيعة دامت نحو 10 أعوام.. استئناف رحلات العمرة للإيرانيين