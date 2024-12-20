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مدفعية الاحتلال تقصف برجا في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
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مدفعية الاحتلال تقصف بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
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الاحتلال يستهدف بقذيفة مدفعية بوابة مستشفى كمال عدوان شمال غزة
عاجل
الاحتلال يستهدف بوابة مستشفى كمال عدوان شمال غزة
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الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 45206 شهداء و107512 مصابا
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الصحة بغزة: ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال في القطاع تسببت باستشهاد 77
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4 شهداء جراء قصف إسرائيلي على منزل في بيت حانون شمالي القطاع
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وزير الخارجية الإيراني: سوريا لم تكن تحت سيطرة إيران ولا روسيا
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سرايا القدس تقصف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محور "نتساريم"
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سرايا القدس تقصف تجمعات للاحتلال في محور "نتساريم"
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-12-2024
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الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار من قناة العالم
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.