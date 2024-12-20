'تنكّر ثم فجر نفسه'.. تفاصيل عملية استشهادية معقدة بجباليا

العالم - فلسطين المحتلة

وقال المصدر القيادي في تصريح لقناة الجزيرة، إن أحد مجاهدي القسَّام فجر نفسه في قوة صهيونية في جباليا، ما أوقع عددًا من الجنود قتلى وجرحى.

وأوضح المصدر، أنه وبعدما أجهز مقاوم على قناص إسرائيلي ومساعده من مسافة صفر في مخيم جباليا، ظهر اليوم، وبعد ساعة من الحدث، تنكر نفس المقاوم بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة مكونة من 6 جنود، وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف بهم، فأوقع الجنود بين قتيل وجريح.

وأكد أن العملية الاستشهادية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح.

وأمس الخميس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المُقاومة الإسلامية حماس، أن أحد مجاهديها تمكّن من طعن ضابطٍ صهيوني و3 جنود من نقطة الصفر في مخيم جباليا شمال قطاع غزّة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إن أحد المجاهدين طعن صباح اليوم، ضابطا صهيونيا و 3 جنود من نقطة الصفر.

وأكدت أن المجاهد تمكّن من الإجهاز على الضابط والجنود الثلاثة، واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتعتبر هذه العملية الاولى خلال حرب الإبادة الجماعية، التي تستخدم فيها المقاومة السلاح الأبيض من مسافة صفر، ضد جنود الاحتلال.

وتواصل كتائب القسام لليوم الـ 441 على التوالي من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتلى وجرحى بمحاور التوغل في قطاع غزّة.