العامري: لوضع حد للاعتداءات التركية على حرمة الأراضي والأجواء العراقية

العالم - العراق

دان الأمين العام لمنظمة بدر في العراق، هادي العامري، الإعتداءات التي ترتكبها الحكومة التركية على حرمة الأراضي والأجواء العراقية.

ودعا العامري في بيان له الحكومة العراقية إلى التحرك لإتخاذ كافة الإجراءات لوضع حدٍ للإعتداءات التركية التي تشكل تهديداً مباشراً وشبه يومي لأرواح وممتلكات العراقيين.

وقبل أيام، طالب أعضاء في مجلس النواب، الحكومة العراقية بالإسراع في إخراج القوات التركية من شمال العراق، كونها تشكل تهديداً واضحاً وصريحاً لسيادة البلاد.

وفي وقتٍ سابق، دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعليّ، إلى وجوب الانسحاب التام للقوات العسكرية التركية الموجودة في العراق، وأن تكون جميع الأراضي تحت سيطرة القوات العراقية، لتتمكن من فرض السيادة والأمن عليها.

يُشار إلى أنّ تركيا تنفّذ سلسلة من العمليات العسكرية في العراق، تتضمن قصفاً جوياً واغتيالات طالت قيادات بارزة في حزب العمال الكردستاني.