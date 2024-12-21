صاروخ يمني يدك تل أبيب والاحتلال يفشل في اعتراضه

العالم - الاحتلال



وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال في بيان مقتضب على منصة "إكس": "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه. التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

الى ذلك قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن 18 شخصاً أصيب بجراح جراء سقوط صاروخ في منطقة تل أبيب الكبرى، فجر اليوم السبت.

إصابات في إسرائيل إثر سقوط صاروخ يمني



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصاروخ أُطلق من اليمن، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إن الصاروخ بالستي من نوع أرض-أرض، وأضافت الصحيفة أن الصاروخ انفجر في مجمع سكني من ثمانية منازل. وأقر جيش الاحتلال بفشله في اعتراض الصاروخ وقال في بيان إنه استهدفه بصواريخ من نوع "سهم".

ويأتي الهجوم الصاروخي اليمني بعد شن الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس الماضي سلسلة غارات على مدينتي صنعاء والحديدة اليمنيتين، استهدفت فيها محطات توليد الطاقة والموانئ والمنشآت النفطية، ما تسبب بسقوط تسعة شهداء على الأقل من المدنيين وأضرار كبيرة في البنية التحتية في اليمن.