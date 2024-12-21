المرجعية الدينية العليا تقوم بمساعدة النازحين السوريين

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ویذكر أن "الحملة انطلقت من بلدة القصر الحدودية مع سوريا، وشملت مدينة الهرمل وبيروت"، مشيراً إلى أنها "ستمتد لتغطي مدينة بعلبك وأقضيتها وزحلة وبلداتها".



وأضاف التقرير أن "المساعدات ستشمل جميع العوائل النازحة المتواجدة على الأراضي اللبنانية"، مؤكداً أن "الحملة تأتي ضمن توجيهات المرجعية الدينية العليا لإغاثة النازحين السوريين".



يذكر أن مكتب السيد السيستاني في لبنان أرسل منذ بداية الأزمة السورية الأخيرة عدة قوافل إغاثية لمساعدة النازحين، شملت مواد غذائية وطبية ومستلزمات أساسية، كما قام بافتتاح مراكز إيواء في عدة مناطق لبنانية لاستقبال العائلات النازحة.