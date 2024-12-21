صحة غزة تعلن استشهاد ألف طبيب وممرض منذ الـ7 من أكتوبر

العالم - فلسطين

وقال مدير عام الصحة بغزة إن جيش الاحتلال "اعتقل أكثر من 350 فردا من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية".

وأفاد مراسلنا في غزة بسقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا في القطاع منذ سعات فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.227 شهيدا، و107.573 مصابا.

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70 بالمئة من شهداء العدوان الاسرائيلي البربري على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

المصدر: RT