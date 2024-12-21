السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

صحة غزة تعلن استشهاد ألف طبيب وممرض منذ الـ7 من أكتوبر

صحة غزة تعلن استشهاد ألف طبيب وممرض منذ الـ7 من أكتوبر
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت أن ألف طبيب وممرض استشهدوا في القطاع منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر 2023.

العالم - فلسطين

وقال مدير عام الصحة بغزة إن جيش الاحتلال "اعتقل أكثر من 350 فردا من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية".

وأفاد مراسلنا في غزة بسقوط ما لا يقل عن 31 قتيلا في القطاع منذ سعات فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.227 شهيدا، و107.573 مصابا.

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70 بالمئة من شهداء العدوان الاسرائيلي البربري على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

المصدر: RT

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لماذا لا تعترف أمريكا بالإبادة الجماعية في غزة؟

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر اسرئيلية جديدة بغزة

استشهاد 7 أطفال في غزة في آن واحد