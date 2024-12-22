شاهد.. شرطة الاحتلال تعجز عن قمع تظاهرات المستوطنين

العالم _ مراسلون

وحذر المتظاهرون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من المماطله ووضع العراقيل أمام ما يجري من تحركات تقود إلى اتفاق لوقف النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقال المحلل السياسي، مدحت ديبة، لقناة العالم: "إن كل عالم عاقل في السياسية الإسرائيلية، وتحديدا سياسة بنيامين نتنياهو، يعلم أن قضية الختطفين هي آخر اهتماماته، وما يهمه هو استمراره في السلطة وعدم تصدع ائتلافه المتطرف الحاكم في الحكومة الـ25."

المصادر الرسمية والاعلامية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عن قرب التوصل لوقف النار بقطاع غزة في تفائل حذر حيث أن حكومة الاحتلال تتعرض لضغط داخلي في ظل استطلاعات للرأي تشير الى أن أكثر من 70 بالمئة من الشارع الإسرائيلي مع اتمام الصفقة حتى لو كان الثمن كبير مقابل استعادة الأسرى من قطاع غزة."

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي، فضل طهبوب، في حديث لقناة العالم: "عدم تحقيق إنجازات عسكرية، وعدم إعادة الأسرى المختطفين، هذه كلها مشاكل تتراكم الآن في داخل المجتمع الإسرائيلي وهناك صراعات داخلية كبيرة في داخل هذا المجتمع وسيتفجر كل هذا عندما يتوقف القتال."

وتشهد التظاهرات بالشارع الاسرائيلي هجوما واعتداءً من قبل الشرطه في محاولة لفتح بعض الشوراع التي تشهد إغلاقات من قبل المتظاهرين.

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